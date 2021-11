0 Facebook Napoli, luminaria vista dal lato sbagliato è ‘equivoca’ed è subito ironia: “Natale in casa Siffredi” News 8 Novembre 2021 08:14 Di redazione 2'

Non accenna a placarsi la polemica sulle luminarie a Napoli. Dopo il Babbo Natale gigante in piazza Vittoria e il villaggio polare in piazza di Martiri, un’altra decorazione è diventata oggetto di attenzione per i napoletani. Una luminaria che vista di lato sarebbe piuttosto equivoca, rievocando ben altra immagina. La foto è diventata in poco tempo virale sui social, scatenando ogni genere di ironia.

Luminaria ‘equivoca’ a Napoli: dove si trova

In realtà la luminaria dal lato corretto è una mezza luna con un orsetto che dorme. La decorazione in questione si trova in piazza Nazionale. La foto è iniziata a circolare nei vari gruppi social di Napoli ed è bastato poco perché scoppiasse l’ironia sui social. A condividere l’immagine della decorazione ‘equivoca’ è stato anche l’ex presidente della II Municipalità, Francesco Chirico. “Dalle luminarie di Natale è tutto”, queste le sue parole.

“Natale in casa Siffredi?“, “Vogliono dirci che sarà un Natale del ca**o?”, “Imbarazzane”, “Vogliono punirci?”, “Falluminarie”, questi e tanti altri i commenti che stanno girando sulla luminaria di Natale in piazza Nazionale. C’è anche chi ha difeso la decorazione, attaccando i ‘soliti criticoni’, ma come dire è tutta una questione di prospettiva.

