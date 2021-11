0 Facebook Stefano De Martino svela un retroscena sul figlio Santiago: “Sono cose che non gli piacciono” Spettacolo 9 Novembre 2021 14:01 Di redazione 2'

Stefano De Martino, ospite in tv di Maurizio Costanzo al talk show “S’è fatta notte”, ha parlato del suo successo televisivo, della carriera che lo vede impegnato in Mediaset e Rai e del figlio, Santiago. Il conduttore napoletano non si è lasciato sfuggire dettagli sulla sua vita da papà e ha svelato interessanti retroscena.

Quando l’ex ballerino di Amici divenne padre di Santi, avuto con l’ex moglie Belen Rodriguez, aveva appena 23 anni. Era molto giovane Stefano, ma questo riuscì a dargli l’incoscienza giusta per fare un passo così frettoloso e oggi non se ne pente perché il figlio è la sua gioia più grande. De Martino ha spiegato il suo rapporto con il figlio:

“Santiago ora ha 8 anni, mi segue in televisione ed è lo spettatore che più temo. Ci sono cose che non gli piacciono, cose che gli piacciono di più, mi fido molto del suo punto di vista infatti gli propongo a volte anche prima delle idee, delle sigle, per vedere la sua reazione. Il mio sogno un giorno è quello di lavorare con lui, contagiarlo con la mia passione”.

Nei progetti lavorativi futuri di Stefano De Martino c’è sicuramente la conduzione di un programma tutto suo. Si vocifera che ilo showman sarà al timone della trasmissione “Bar Stella“. E’ il nome del bar che il nonno di Stefano aveva a Torre Annunziata e dove il ragazzo si vedeva proiettato nel futuro. La passione della danza, ereditata dal padre, e l’incontro fortunato con Maria De Filippi che lo notò ai casting, hanno fatto poi di Stefano il talento del mondo dello spettacolo che oggi conosciamo tutti.