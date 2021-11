0 Facebook Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, dopo la crisi torna il sereno: “Ci sono state divergenze” Spettacolo 3 Novembre 2021 09:40 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ritratto di famiglia su Chi. La coppia sembra proprio che abbia ritrovato la serenità, dopo settimane in cui si è vociferato di una crisi e di una possibile rottura, la show girl e l’hair stylist sono di nuovo serenamente assieme. Se molti avevano messo in dubbio la ‘maretta’, pensando che fosse solo una strategia per avere un po’ di visibilità, ci ha pensato il tabloid di Alfonso Signorini a fare chiarezza.

Cosa è accaduto veramente tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Chi ha messo in copertina un’immagine di Belen e Antonino in giro per Milano con Santiago e la piccola Luna Marì nel carrozzino. Allo scatto, pubblicato su Instagram, ha aggiunto il commento: “Belen e Antonino Spinalbese di nuovo insieme dopo la crisi. La foto di una serata con amici ha cancellato le voci di addio circolate la scorsa settimana fra la showgirl e il suo compagno. Divergenze, in realtà, ci sono state, ma la coppia sta cercando di ritrovare l’armonia. Perché c’è una bimba da crescere in due”.

Dunque il tabloid conferma che ci sarebbero state davvero alcune divergenze, che però Belen e Antonino starebbero provando a far funzionare le cose proprio perché hanno una bambina piccola. Dopo la copertina del settimanale di Signorini c’è ancora chi crede che la crisi sia stata solo ‘una montatura’, intanto però il re del gossip conferma la crisi e i problemi ma spiega che la coppia è intenzionata ad andare avanti.

Il post di Chi su Instagram