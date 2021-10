0 Facebook Belen Rodriguez sola in casa con i figli, che fine ha fatto Antonio Spinalbese? Spettacolo 25 Ottobre 2021 16:07 Di redazione 2'

Da qualche settimana si vocifera di una possibile crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, sembrerebbe che l’idillio amoroso sia già svanito. A parlare di ‘maretta’ tra la show girl argentina e l’hair stylist è stato il blogger Alessandro Rosica. Ma a dimostrazione di una presunta separazione ci sarebbero i rispettivi profili Instagram in cui non si vedono più immagini che ritraggano i due neo genitori assieme.

Dove sta Antonino Spinalbese

Anzi, in molte storie Belen Rodriguez è sola alle prese con la figlia Luna Marì. Anche questo fine settimana ha condiviso le immagini del suo sabato sera con il figlio Santiago e di Antonino nemmeno l’ombra. Spinalbese dal canto suo ha pubblicato un’immagine domenica di un posacenere pieno di sigarette, che potrebbe significare la lontananza dalla bambina nata da pochi mese. Poi ha condiviso un’immagine di Luna Marì con la nonna, ma anche in questo caso non ci sarebbe traccia della show girl argentina.

Alcuni vicini di casa avrebbero dichiarato che i due non vivrebbero più assieme e non si vedrebbero da settimane. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni, ma l’assenza l’uno dai profilo dell’altro è evidente e potrebbe essere la conferma delle ultime voci.