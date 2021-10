0 Facebook Belen Rodriguez conferma rottura con Antonino, lui risponde: “Anche se prendessi un ergastolo” News 27 Ottobre 2021 13:09 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non starebbero più assieme, perlomeno questo è quanto si evince da una storia pubblicata dalla show girl dopo settimane di gossip sulla crisi della coppia. “Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto, sotto sperava di trovare”, queste le parole della bella argentina.

Antonino Spinalbese risponde a Belen Rodriguez

Parole che dunque confermerebbero l’attuale lontananza tra lei e Antonino Spinalbese. Sono giorni ormai che non compaiono più assieme nelle rispettive pubblicazioni sui social e a parte le varie indiscrezioni, anche i vicini di casa avrebbero confermato che l’hair stylist non vivrebbe più nell’appartamento di Belen. Dopo la ‘conferma’ della show girl è arrivata quella che sembra essere una risposta di lui. Una dedica alla figlia con le parole di una canzone, che lascerebbero intendere come nonostante tutto lui resterà sempre al fianco della figlia: “Anche se prendessi un ergastolo sto con te. Finché non mi seppelliscono. Sto con te. Voglio viver sempre il brivido”.

Tanti i commenti sotto al post di Antonino Spinalbese. Non sono mancate le critiche da parte di qualche utente che ha accusato la coppia di essere andata troppo di fretta. Dopo i botta e risposta sui social, bisognerà attendere qualche intervista o dichiarazione diretta per comprendere cosa sia accaduto.

Il post di Antonino Spinalbese