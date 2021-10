0 Facebook Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno assieme, cena con amici e ballo a luci rosse Spettacolo 28 Ottobre 2021 12:35 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno ancora assieme, che si siano riappacificati dopo un momento di crisi o che non si siano mai separati a questo punto è difficile dirlo. A provare il fatto che siano ancora una coppia ci sono alcune storie del ragazzo su Instagram che mostrano una serata trascorsa assieme con alcuni amici.

Belen e Antonio vanno a cena assieme, crisi rientrata

In un primo frame si vedono delle gambe, presumibilmente della bella argentina, ballare. Nel secondo video c’è lo scatto di una tavolata dove sono taggati i commensali, c’è Belen Rodriguez e poi gli amici: Claudia Galanti, Emiliano Bonazzoli, Patrizia Griffini e Giorgia Matteucci. Il fatto che stessero a cena assieme dimostrerebbe che tra di loro ci sia armonia. Se fossero separati sicuramente non sceglierebbero di trascorrere una serata l’uno in compagnia dell’altro.

Ora resterebbe da capire se la crisi ci sia realmente stata o se si sia trattato solo di un gossip. Già nella giornata di ieri tanti utenti si erano scagliati contro la coppia in diversi commenti sostenendo che avrebbero preso tutti quanti in giro e che non ci sarebbe stata alcuna rottura. Belen e Antonino, a detta di alcuni, avrebbero alimentato le voci con post equivoci in cui la show girl parlava del perché bisognerebbe restare single e l’hair stylist faceva una dedica alla figlia dicendo che per lei ci sarebbe sempre stato.

Le foto della cena di Belen e Antonino