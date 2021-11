0 Facebook Arriva Poppea, tempesta si abbatte su Napoli con temporali e forti venti: traffico in tilt e allagamenti Meteo 3 Novembre 2021 09:04 Di redazione 2'

Stamattina Napoli si è svegliata con un cielo nero, è arrivata, com’era stato previsto, la perturbazione Poppea. La Protezione Civile ha diramato per 24 ore un’allerta meteo di colore arancione proprio per i violenti temporali e forti venti previsti per questo mercoledì. L’avviso è valevole fino alle 08 del mattino di giovedì. Molti sindaci nel Napoletano hanno scelto di chiudere in via preventiva le scuole, decisione che non è stata presa dal primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi.

Tempesta si abbatte su Napoli

E mentre sui social impazza l’ironia da parte degli studenti partenopei che rimpiangono Luigi De Magistris, criticato per essere stato troppo ‘largo di manica’ nella chiusure delle scuole a causa delle allerte meteo, la città è interamente paralizzata. Fin dalle prime luci dell’alba forti piogge si sono abbattute su Napoli e provincia, a preoccupare sono i venti che soffiano sull’intero territorio. La Protezione Civile nell’avviso di allerta aveva previsto: “Temporali e rovesci di forte intensità”.

E le previsioni questa volta sono state più che “azzeccate”. Poppea ha portato intensi rovesci e forti venti. I primi disagi si sono iniziati a verificare già da questa mattina, problemi di traffico dovuti anche all’apertura delle scuole, si registrano code in diverse zone della città, così come allagamenti nei quartieri maggiormente soggetti a problemi idrogeologici. La Protezione Civile raccomanda la “massima attenzione nell’attivare tutte le misure di prevenzione e mitigazione dei fenomeni attesi nel rispetto dei Piani comunali”.

Previsioni meteo Napoli

Forti temporali si susseguiranno per l’intera giornata, fino alla tarda serata. Il tempo inizierà a migliorare a partire da giovedì mattina quando i rovesci perderanno l’intensità di questo mercoledì. Ma è soltanto sabato, secondo quanto riportato da Meteo.it, che tornerà il sole, sebbene in alcune zone potrebbero comparire ancora lievi piogge, che dovrebbero scomparire a partire da domenica.

Foto da Napoli questa mattina