0 Facebook Le “mani” di Fabrizio Corona sul Grande Fratello Vip, concorrenti ‘pilotati’ da lui Spettacolo 2 Novembre 2021 18:10 Di redazione 2'

Una vera e propria bufera potrebbe abbattersi sul Grande Fratello Vip. Da tempo si vociferava che Fabrizio Corona seguisse i concorrenti di quest’edizione del reality e che questi starebbero recitando un vero e proprio ‘copione’ nella casa più spiata d’Italia.

Il rapporto tra Fabrizio Corona e i concorrenti del Grande Fratello Vip

Quelle che sembravano essere solo voci, sono tornate a essere insistenti dopo che Lulù Selassiè avrebbe ascoltato una conversazione di Alex Belli nella notte di Halloween e avrebbe raccontato tutto alla sorella Clarissa: “Sono matti, stanno urlando ed hanno pure detto a Sophie che doveva farsi la storia con Manuel ed Alex era lì quando hanno organizzato…”. La ragazza avrebbe risposto: “Ora vado da Gianmaria”. E proprio quando stava raggiungendo l’imprenditore napoletano la regia del GFVip avrebbe staccato le riprese.

Corona e il Grande Fratello Vip

A essere ‘pilotati’ da Corona sarebbero Alex Belli, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani e Manuel Bortuzzo. Tutte le liti tra Sophie e Solei, così come i tentativi di corteggiamento di Gianmaria, l’avvicinamento tra Alex e la giovane influencer, sarebbero tutte cose frutto di un copione già deciso. Anche la permanenza del fidanzato della Cipriani nella casa sarebbe stata già decisa in precedenza.

A riprova di quest’ipotesi ci sarebbero alcune parole di Alex Belli che a Bortuzzo aveva detto: “Non sta un giorno solo. No, diventa un concorrente. Te lo dico io. Me lo aveva detto Ciccio Pasticcio. Perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio, lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?”. Il ciccio pasticcio sarebbe proprio Fabrizio Corona. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni. Ma una frase pronunciata da Alfonso Signorini durante l’ultima diretta, quando Sophie Codegoni ha incontrato il padre, ha acuito i sospetti. Il conduttore ha detto: “Non mi aspettavo avesse un padre così, sembra Fabrizio Corona, vabbé”. Secondo i più attenti potrebbe essere stata una sorta di ‘pezza a colori’ per mettere a tacere le dicerie degli ultimi giorni.