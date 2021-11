0 Facebook Vittoria Campo muore a 23 anni per un infarto, due mesi prima il fratello era deceduto così Cronaca 2 Novembre 2021 17:03 Di redazione 1'

Due fratelli uniti da un tragico destino, Vittoria Campo è morta a 23 anni a causa di un arresto cardiaco a due mesi dal decesso del fratello, scomparso anche a lui a per un infarto.

Vittoria Campo muore a 23 anni per un arresto cardiaco

La notizia ha sconvolto la comunità di Monreale, in provincia di Palermo. Vittoria, due mesi dopo la scomparsa del fratello Alessandro che le aveva spezzato il cuore, ha incontrato la stessa sorte. Il ragazzo, 25 anni, era stato trovato morto nella sua abitazione di Favignana. A distanza di poco tempo la 23enne, giovane calciatrice, si è sentita poco bene ed è morta. I medici non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Il fratello si trovava nell’isola di Favignana per un lavoro stagionale, gli amici quando morì avevano raccontato ai media che pochi giorni prima aveva effettuato il vaccino. La famiglia adesso si trova a dover piangere due figli. Una tragedia quella di Vittoria e Alessandro che ha sconvolto l’intera comunità.