Malore nella notte per Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip: "Hanno chiamato un medico" Spettacolo 20 Ottobre 2021

Momenti di paura si sono vissuti nella casa del Grande Fratello Vip quando Miriana Trevisan ha accusato un malore. Lulù preoccupata ha esclamato: “Hanno chiamato un medico”.

Miriana Trevisan accusa un malore al GFVip2021

Sembrerebbe che la concorrente napoletana sia stata poco bene, abbia accusato dei forti dolori forse per aver portato una cesta della spesa molto pesante. La Trevisan, infatti, tempo fa ha subito un intervento. Nel corso della notte è stato chiamato un medico per visitarla e intanto sui social i telespettatori hanno commentato preoccupati l’accaduto.

Quali sono le condizioni di Miriana Trevisan

La preoccupazione è nata oltre che per le parole di Lulù anche per il fatto che ci sarebbero stati alcuni stacchi dalla regia, che avrebbero lasciato temere per le condizioni di salute della show girl. Per fortuna si sarebbe trattato solo di un brutto spavento e Mirana deve stare un po’ a riposo.