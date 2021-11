0 Facebook Rissa al Grande Fratello Vip, Aldo Montano e Alex Belli: “Dimmelo in faccia, io sono uscito tu dove sei” Spettacolo 2 Novembre 2021 14:47 Di redazione 2'

Scoppia quasi la rissa tra Alex Belli e Aldo Montano all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La lite, che gira su Twitter ed è stata tratta dal live, riguarda una vicenda aperta lo scorso lunedì in trasmissione da Alfonso Signorini. In pratica il conduttore ha mostrato un video in cui l’attore di Cento Vetrine accusava Montano di non mettersi troppo in gioco nelle dinamiche della casa più spiata d’Italia.

Rissa al Grande Fratello Vip tra Aldo Montano e Alex Belli

“Io sono uscito allo scoperto, tu quando lo fai? Quando esce Aldo Montano?”, ha dichiarato. La conversazione si è scaldata in quanto i due erano molto contrariati. Inizialmente i due erano molto amici, ma poi le loro strade si son man mano separate fino a questa mattina. Aldo ha rimarcato il suo pensiero:

“Io sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così. Vai a letto e il giorno dopo mi chiami, ci si vede qua e si parla qua così, faccia a faccia. Non me le fai vedere in confessionale le cose. Non me le fai vedere, hai capito? Non me le fai vedere. Allora tutta la tua amicizia, tutti i moschettieri che hai montato, erano una farsa“. I due sono poi passati a insulti e parole grosse.

