Antonio Natale, dopo i funerali il dramma della madre: "Nessuna data sulla lapide" Nessuna data sulla lapide di Antonio Natale. Tragedia nella tragedia. Non è certa la data del decesso del giovane del parco Verde di Caivano Cronaca 2 Novembre 2021

Si sono svolti sabato mattina alle 7 e in forma privata i funerali di Antonio Natale. Il giovane, 22 anni del parco Verde di Caivano, era scomparso ed è stato trovato senza vita nei pressi di un campo rom.

Nessuna data sulla lapide di Antonio Natale

Le indagini sono ancora in corso. È caccia alle persone che sono state coinvolte nella sparizione e nel successivo omicidio del ragazzo. Di seguito le dichiarazioni del Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Nessuna data sulla lapide di Antonio Natale: le dichiarazioni del Consigliere Borrelli

“La madre non ha potuto mettere la data di morte sulla lapide. Solo i suoi carnefici la conoscono purtroppo. Bisogna smantellare con determinazione le piazze di spaccio nel Parco Verde di Caivano. Il rogo dei pullmini è l’ennesima sfida dei camorristi allo Stato.

Quando ho abbracciato la sua mamma mi è sembrato di abbracciare tutte le mamme del mondo. Sono rimasto commosso dalla scena di questa mamma mentre accarezzava la foto del figlio come se fosse ancora vivo. Quasi schiantata. Non so come un genitore possa sopravvivere alla morte di un figlio.

Anche nel caso di un ragazzo, come Antonio, che aveva preso una brutta strada. Questa mamma lo amava così tanto da denunciarlo, ma non è riuscita a salvarlo. Questa donna, questa mamma non va lasciata sola.

Questa famiglia va sostenuta, tutte le persone per bene del Parco Verde vanno sostenute. Perché non ci siano più degli Antonio Natale. Le indagini vanno avanti e non è un mistero che su questa tragedia aleggi l’ombra sanguinaria dei venditori di morte.

Occorre che l’attenzione sul Parco Verde resti altissima. Quelle piazze di spaccio vanno smantellate con grande determinazione. Giovedì è arrivato l’ennesimo segnale inequivocabile della malavita che ha dato alle fiamme i pulmini che accompagnano i bimbi, una chiara sfida allo Stato, che non deve e non può indietreggiare.

Non si dimentichi lo strazio della madre di Antonio che sulla bara del figlio non ha potuto scrivere nemmeno la data di morte, quella la conoscono solo i carnefici purtroppo“.

