Autopsia e funerali Antonio Natale, la madre smentisce tutto e chiede silenzio: salma ancora sequestrata Ancora sequestrata la salma di Antonio Natale. Smentite le voci che hanno parlato dell'esame autoptico e dell'organizzazione dei funerali Caivano 29 Ottobre 2021

C’è stata l’autopsia, ma nessuna restituzione del cadavere e per ora non ci sarà nessun funerale. Pare che ancora non ci sia un epilogo per quanto riguarda la tragica vicenda di Antonio natale, il 22enne di Caivano scomparso e trovato senza vita.

Secondo quanto riportato da Nano Tv, la salma del giovane non è stata né dissequestrata dalla Procura, né restituita alla famiglia per i funerali. Questi ultimi dovrebbero avvenire in forma privata. La madre di Antonio Natale ha chiesto silenzio e riserbo.

Ancora sequestrata la salma di Antonio Natale

L’esame autoptico è stato eseguito lo scorso mercoledì. A quanto pare, il dover effettuare ulteriori accertamenti ha frenato l’azione degli inquirenti che hanno trattenuto la salma del ragazzo. Le indagini, volte a scoprire gli assassini di Antonio Natale procedono senza sosta.