0 Facebook La mamma di Antonio Natale: “Io vi conosco e voi mi conoscete. Non mi fermo fino alla verità” Le parole della madre di Antonio Natale. La battaglia di una famiglia per ottenere giustizia e verità per la morte del giovane di Caivano Cronaca 22 Ottobre 2021 12:23 Di redazione 2'

“Siamo una famiglia per bene. I miei figli lavorano tutti e sono dovuti anche andare via da Napoli. Al Parco Verde ci conoscono così come io conosco loro. Sto qua e non mi fermo. Non mi fermerò finché non ho avrò avuto verità e giustizia per Antonio. Dovrete uccidermi per fermarmi“.

A parlare la madre di Antonio Natale, il 22enne di Caivano scomparso e trovato senza vita nei pressi di un campo rom. La donna si è espressa durante una diretta Facebook trasmessa dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Le parole della madre di Antonio Natale

“Dobbiamo fare di tutto per non spegnere l’attenzione mediatica su quello che è accaduto – ha detto Borrelli – Il Parco Verde non è solo droga e morte. Ma noi abbiamo il dovere di combattere la camorra e l’attività di spaccio“.

In proposito è intervenuto il fratello di Antonio Natale: “Io amo il Parco Verde, è la mia casa. Sono tanti anni che vivo e lavoro fuori ma qui ho tutta la mia famiglia. Noi saremo uniti e compatti per la memoria di mio fratello“.

Borrelli ha annunciato che ci saranno nei prossimi giorni diverse iniziative. Incontri pubblici e forse la fondazione di un’associazione: “La famiglia di Antonio ha cercato di salvare il giovane. Anche se lui ha sbagliato non meritava di morire. Gli assassini vanno trovati e arrestati“, ha concluso il Consigliere.

LEGGI ANCHE – I Bervicato hanno denunciato Pino Grazioli