Il Napoli asfalta il Bologna al Diego Armando Maradona, azzurri tornano in testa

Il Napoli batte il Bologna 3-0 e aggancia il Milan in testa alla classifica. Gran primo tempo del Napoli. La squadra di Spalletti sblocca la gara con una conclusione di Fabian Ruiz dal limite dell’area terminata all’incrocio dei pali.

Nel finale di tempo, un fallo di mano in area di Medel (giudicato dopo on field review) concede un rigore ai padroni di casa. Insigne non sbaglia, il Napoli conduce 2-0 Poi il terzo gol, sempre dal dischetto per fallo su Osimhen di Mbaye. Autore ancora Insigne.

La classifica di Serie A alla decima giornata

La classifica di Serie A dopo gli incontri odierni della decima giornata: Milan e Napoli 28 punti; Inter 21; Roma 19; Atalanta 18; Lazio 17; Fiorentina e Juventus 15; Sassuolo 14; Bologna, Empoli e Verona 12; Torino e Udinese 11; Sampdoria 9; Venezia e Spezia 8; Genoa e Salernitana 7; Cagliari 6.