Rinviata l’autopsia sul corpo di Antonio Natale, il giovane di 22 anni scomparso lo scorso 4 ottobre e ritrovato morto nelle campagne di Caivano dopo 14 giorni. L’esame sarebbe dovuto essere effettuato lunedì 25 ottobre ma il magistrato ha bloccato la procedura. Non si conoscono ancora date ufficiali.

Perché è stata rimandata l’autopsia sul corpo di Antonio Natale

Sembrerebbe che l’autopsia sia stata rinviata a causa della delicatezza delle indagini per risalire ai responsabili dell’omicidio del 22enne. Il giovane era uscito di casa dicendo alla madre che sarebbe andato a fare un giro a Napoli con un amico e non è più tornato. Sembrerebbe, secondo quanto hanno raccontato i fratelli, che fosse finito in un brutto giro. Non si sa se Antonio Natale sia stato attirato in una trappola da chi gli era più vicino, su questo e altro stanno indagando gli inquirenti per ricostruire le ultime ore di vita e trovare così gli assassini del ragazzo.

Funerali di Antonio Natale

Dopo il rinvio dell’autopsia slitanno anche i funerali di Antonio Natale, che potranno essere celebrati soltanto al termine dell’esame autoptico. La cerimonia pare che si svolgerà a porte chiuse e sarà riservata solo ai familiari stretti.