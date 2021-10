0 Facebook Belen e Antonino, è rottura: “Successe cose scottanti”, l’argentina sulla crisi nera con il compagno Spettacolo 22 Ottobre 2021 15:25 Di redazione 1'

E’ già finita la storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Secondo i rumors i due sarebbero ai ferri corti dopo la nascita di Luna Marì. La showgirl argentina e l’hair stylist non si mostrano insieme sui social da tempo.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: crisi nera per la coppia

A quanto pare i due continuano a postare sui social, ma non insieme. Un indizio sulla crisi nera proviene proprio dal profilo social della showgirl. Ribadisce questa brutta vicenda anche Alessandro Rosica, un esperto di gossip che ha lanciato la bomba su Instagram:

“Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto. Scoop targato Alessandro Rosica e Biagio Danell”. Al momento non ci sono conferme né smentite da parte dei due. Belen e Antonino stanno insieme dal 2020. L’argentina ha anche postato una Stories che fa intendere la burrasca. Scrive su sfondo nero: “Usa l’amore come un ponte. Buona notte”. E chi sa cosa accadrà?