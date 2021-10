0 Facebook Crisi Belen e Antonino, la foto di entrambi scatena i fan: “Ci state prendendo in giro” Spettacolo 27 Ottobre 2021 21:27 Di redazione 2'

Da giorni si parla della possibile crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Crisi che sembrava essere stata confermata dalle parole della show girl in una storia e da una dedica dell’hair stylist alla figlia. Poi però ci sarebbe stato un passo indietro della bella argentina che ha condiviso uno scatto di Antonino e adesso una nuova foto ha scatenato i followers.

Crisi Belen e Antonino, l’attacco alla coppia

Belen Rodriguez in una sua storia si è mostrata con un chiodo di pelle in un camerino. Poco dopo Antonino ha condiviso un’immagine che sembrerebbe riprendere la stessa giacca. Un dettaglio che significherebbe la presenza di entrambi in quel posto. Per questo sotto al post di Spinalbese in tanti si sono scatenati dicendo che quel chiodo era lo stesso della storia della show girl.

Sono partiti poi gli attacchi nei confronti della coppia, colpevole a detta di alcuni utenti di aver alimentato il gossip della presunta crisi pur non essendo vera. Chiaramente si tratta solo di supposizioni e finché entrambi non sceglieranno di parlare in modo diretto sarà difficile chiarire cosa stia realmente accadendo tra loro. Staremo a vedere.

Il post di Antonino Spinalbese

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

La foto di Belen Rodriguez