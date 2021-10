Rosa Perrotta, il figlio sta male: “Non lo porterò mai più all’asilo nido”

Rosa Perrotta parla del figlio Domenico Eitan Tartaglione. Il bambino sta male a causa di un virus che sta colpendo molti bimbi, come la figlia di Chiara Ferragni e Fedez.

Negli ultimi giorni l’ex tronista di Maria De Filippi ha annunciato che il bambini ha avuto problemi respiratori e che, quando si riprenderà, non andrà più all’asilo. La ragazza, incinta del secondo figlio, parla di questo virus che sta allarmando un po’ tutti i genitori e che sta riempendo gli ospedali italiani.

La Perrotta ha sottolineato che il bambino è andato al nido solo una settimana per poi passare ben 20 giorni a casa malato. La preoccupazione della modella salernitana è legata anche al fatto che a breve darà alla luce il secondo figlio. Conclude quindi le storie su Instagram affermando: “Col cavolo che lo riporto al nido quando si sarà ripreso, la nostra esperienza finisce qui“.

Ma come mai tanti bambini si stanno ammalando di RSV (malattia respiratoria)? La risposta l’ha fornita Fabio Midulla, presidente della Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri), professore ordinario di Pediatria all’università Sapienza e responsabile del Pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma, all’Adnkronos Salute:

“L’epidemia che solitamente arriva a dicembre-gennaio è scoppiata con 2 mesi di anticipo. Ce lo aspettavamo perché per un anno e mezzo il virus non ha circolato grazie alle misure anti-Covid (lavaggio delle mani, mascherine e distanziamento sociale). Ma non appena queste misure sono state allentate, i fratellini più grandi sono tornati all’asilo o a scuola, e con una popolazione senza anticorpi il virus ha cominciato a circolare, subito e in anticipo rispetto al solito, e sta dando forme gravi nei piccolissimi”.