Spaventoso incendio nella notte in una concessionaria d’auto a Castellammare di Stabia. Il rogo è divampato intorno alle 2 di notte, i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti dopo una segnalazione in via Cottrau 29.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio. Le fiamme hanno distrutto 16 veicoli e annerito la parte di una facciata di una palazzina in viale Vittoria. Spavento tra i residenti che hanno visto il grosso rogo.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, bisognerà verificare se sia doloso e se si sia trattato di un cortocircuito. Indagini dei carabinieri in corso.