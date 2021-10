0 Facebook Passo indietro di Belen Rodriguez? La foto di Antonino che lascerebbe sperare Spettacolo 27 Ottobre 2021 15:27 Di redazione 2'

Crisi, rottura, separazione o riconciliazione? Cosa sta accadendo davvero tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Dopo le diverse voci susseguitesi su una presunta crisi tra la coppia, la show girl aveva pubblicato un’immagine in una delle sue storie in cui parlava del perché bisognerebbe essere single. Poi l’hair stylist aveva condiviso una foto della figlia Luna Marì, lasciando intendere che sarebbe stao sempre al suo fianco.

Cosa sta accadendo tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese?

“Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto, sotto sperava di trovare”, queste le parole di Belen. “Anche se prendessi un ergastolo sto con te. Finché non mi seppelliscono. Sto con te. Voglio viver sempre il brivido”, questa invece la dedica di Antonino alla piccola.

Parole che sono apparse una sorta di botta e risposta tra i due, Belen sembrava avesse confermato la rottura e Antonino pareva che le avesse risposto, ribadendo che per Luna Marì ci sarebbe sempre stato. La quadra era trovata fino a che la show girl non ha condiviso proprio l’immagine pubblicata da Spinalbese con le parole per la figlioletta, un gesto che potrebbe essere una riapertura nei confronti dell’attuale compagno o ex. Difficile dirlo, ma a poche ore di distanza dalla dichiarazione sul restare single finché non si trova la persona giusta, la condivisione dello scatto dell’hair stylist potrebbe sottintendere una pace fatta. Staremo a vedere.