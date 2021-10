0 Facebook Belen sola con Santiago e senza trucco, i fan scatenati sui social: “È finita” Belen sola a casa con Santiago. Le immagini pubblicate dalla showgirl e modella hanno fatto esplodere il gossip sulla storia con Antonino Spettacolo 25 Ottobre 2021 09:41 Di redazione 1'

Post e storie sui social, da Instagram a Facebook. Così Belen Rodriguez ha fatto parlare di se. Un fine settimana a quanto pare trascorso in ‘solitudine’, se non per la piacevole compagnia del figlio, il piccolo Santiago.

Per il resto, quella che si è vista nelle immagini, non è la Belen che di solito i fan sono stati abituati a vedere: a casa durante il fine settimana, senza amici e soprattutto senza Antonino Spinalbanese. Sopra un tavolino un posacenere con le cicche di sigaretta.

Belen sola a casa con Santiago

Per non parlare del fatto che la modella e showgirl si è mostrata ‘al naturale’, così ‘come mamma l’ha fatta’: ovvero senza trucco. Per i fan, che si sono scatenati con i commenti, non ci sono dubbi: la coppia è ‘scoppiata’ e tra i due è finita. Un gossip che confermerebbe le ultime indiscrezioni.