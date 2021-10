0 Facebook Vomero, incendio in un palazzo: sul posto vigili del fuoco e ambulanza Cronaca 27 Ottobre 2021 13:43 Di redazione 1'

In questi minuti è divampato un incendio al centro del Vomero, in via Merliani. Le fiamme stanno divorando un intero appartamento nel centro del quartiere.

Vomero, incendio in un palazzo

Sul posto vigili del fuoco e ambulanza. I pompieri stanno spegnendo le fiamme dall’esterno e quindi non si sa se all’interno dell’abitazione ci siano persone. Secondo quanto riporta Repubblica, nell’appartamento vive una signora anziana.

In strada si è radunata una folla di persone. Il traffico ovviamente è in tilt.