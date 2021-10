0 Facebook Belen Rodriguez dopo la rottura con Antonino Spinalbese, immersa tra lavoro e famiglia News 26 Ottobre 2021 16:17 Di redazione 2'

Il gossip su una presunta crisi tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez continua a impazzare e proprio nel pomeriggio di questo martedì è arrivata quella che sembra essere una vera e propria conferma della bella argentina. Dopo le voci e gli indizi social che provavano la lontananza dell’hair stylist da casa, arrivano le parole della show girl.

Belen Rodriguez rompe il silenzio

Da tempo nessuno dei due compariva più sui social dell’altro, eppure prima erano in simbiosi anche su Instagram. Per ora non si conoscono i motivi di questa crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, né cosa sia accaduto e se la separazione sia definitiva. Se da un lato c’è il giovane hair stylist che condivide immagini di una Milano di sera, dall’altro abbiamo la show girl tutta casa e lavoro, che tra una storia e un’altra ha spiegato perché bisognerebbe restare single.

La Rodriguez sembra essersi rialzata subito da quella che pare essere una vera e propria rottura. Nelle ultime storie condivide immagini dei suoi figli, dove prima Spinalbese era una presenza costante soprattutto al fianco della piccola Luna Marì ora è del tutto assente, e dei suoi impegni di lavoro. Dunque sembrerebbe che per ora stia affrontando la crisi immergendosi totalmente nella sua carriera e nei suoi bambini.