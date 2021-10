0 Facebook Belen Rodriguez ufficializza la rottura con Antonino Spinalbese: “Single, sperare di trovare la persona che piange con te” Spettacolo 26 Ottobre 2021 18:15 Di redazione 2'

Belen Rodriguez conferma la rottura con Antonino Spinalbese. Dopo solo 3 mesi dalla nascita della secondogenita, Luna Marì, l’argentina ha rotto con il compagno e papà della bambina. La showgirl si diceva molto innamorata del fidanzato di quasi 1o anni più piccolo, ma pare qualcosa sia andato storto tra i due.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati

A quanto pare la nascita della bambina ha messo a dura prova la coppia che ha condiviso pochi momenti d’amore prima di scoprire di aspettare una bambina. Belen ha già un bambino, Santiago, con l’ex marito, Stefano De Martino. Ora dovrà crescere da sola anche la figlia femmina? Staremo a vedere! Intanto sui social il bel Antonino si mostra con la bambina per far capire che lui non si farà da parte come padre.

Ecco le parole di Belen:

“Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto, sotto sperava di trovare.”