Morte Willy, il retroscena sulle violenze dei fratelli Bianchi: "Torturavano e uccidevano animali" I fratelli Bianchi torturavano e uccidevano animali. Altri retroscena sono emersi sull'indole violenta dei due assassini di Willy Monteiro Cronaca 14 Ottobre 2021 13:36

Sono emersi altri retroscena in merito ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli attualmente detenuti e accusati del brutale omicidio del giovane Willy Monteiro. Quest’ultimo fu massacrato di botte a Colleferro nel settembre del 2020.

I fratelli Bianchi, già coinvolti in altri procedimenti giudiziari per violenza e spaccio, sono in attesa di giudizio presso la Corte di Assise del Tribunale di Frosinone. I giudici valuteranno se utilizzare per il processo questi nuovi elementi.

I fratelli Bianchi torturavano e uccidevano animali

Come riportato da La Repubblica, si è trattato di alcuni video ottenuti grazie dagli accertamenti fatti dagli inquirenti sui cellulari dei fratelli Bianchi. I filmati li hanno mostrati intenti a sparare, torturare e uccidere degli animali.

