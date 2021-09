0 Facebook Omicidio Willy, padre dei fratelli Bianchi aggredisce inviato de La vita in diretta: calci e pugni contro di lui Cronaca 23 Settembre 2021 11:33 Di redazione 2'

La famiglia di Marco e Gabriele Bianchi, i due giovani accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso il 6 settembre del 2020, continua a far discutere. Dopo le parole della madre dei fratelli, che in un colloquio in carcere aveva mostrato un certo disprezzo verso la tragica morte del ragazzo: “Manco fosse morta la regina“, a balzare agi onori della cronaca è il padre.

Padre dei fratelli Bianchi aggredisce troupe de La vita in diretta

L’uomo ha aggredito la troupe de La vita in diretta. Un giornalista e un cameramen erano fuori il cancello della villa in cui vive la famiglia Bianchi, la situazione è degenerata quando la donna ha chiamato il marito che era in casa. Quest’ultimo è uscito e si è scagliato contro l’operatore, prendendolo a calci e pugni.

La troupe de La Vita in diretta si è allontanata e l’operatore si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone dove si è fatto medicare, ha ricevuto una prognosi di tre giorni. Il servizio si è dunque concluso con la violenta aggressione.

Recentemente i fratelli Bianchi avevano lanciato un grido di allarme dal carcere, dicendo che avrebbero subito diverse aggressioni. “Ci sputano nel piatto, ci chiamano infami. Una volta mi hanno messo un chiodo dentro il dentifricio. Ci stanno i bravi e ci stanno quelli non bravi, le merde”.