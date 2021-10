0 Facebook Morte Dora Lagreca, il fidanzato in ospedale, spuntano le chat: “Mi ha dato della prostituta senza motivo” Cronaca 14 Ottobre 2021 13:54 Di Fabiana Coppola 3'

E’ un giallo la morte di Dora Lagreca, la ragazza di Salerno deceduta a Potenza dopo esse caduta dal balcone nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre. Mentre si cerca di ricostruire la tragedia che ha sconvolto tutti, spuntano dettagli sui messaggi inviati dalla giovane salernitana alle amiche. Altro tassello della vicenda è il fidanzato di Dora: presente sul luogo del dramma. Che posizione ha il ragazzo in questa storia? Si cerca di capirlo, ma sicuramente il suo è un ruolo chiave.

Le chat di Dora Lagreca con le amiche: “Lighiamo sempre, mi ha chiamata prostituta”

Dora Lagreca scriveva alle amiche: “Ormai litighiamo sempre. Va male, ci siamo lasciati ed è da lunedì che non ci parliamo. Sono successe troppe cose, ha sbagliato. Ti dovrei spiegare meglio, ma ha sbagliato: ha usato parole brutte“. Con parole brutte la giovane 30enne si riferisce con esattezza al termine “prostituta”. Il fidanzato lo avrebbe usato senza motivo, per offenderla. Antonio Capasso stava con lei da poco tempo, ma non aveva dubbi Dora, quello era un “amore tossico e malato”, come raccontava. Le chat sono state mostrate lo scorso mercoledì sera Chi l’ha Visto?.

Antonio Capasso: chi è il fidanzato di Dora Lagreca e che rapporto avevano i due

Liti continue, passione alternata a momenti di forti litigi, addii mai concretizzati e poi quel progetto: andare a vivere insieme. Il giovane, attualmente indagato per istigazione al suicidio, è stato sottoposto ieri a una perizia legale come da prassi, presso l’ospedale di Potenza. Come riporta Fanpage.it si verificano possibili ematomi sul corpo del giovane. L’avvocato che difende Capasso ha dichiarato che non ci sono novità al momento e bisogna aspettare.

Quella notte, in cui Dora è morta, i due fidanzati avevano trascorso insieme la serata a una festa di amici. Avrebbero iniziato a litigare proprio durante i festeggiamenti per poi continuare a casa. Dopo il rientro, il dramma. Dora precipita dal balcone della casa in cui vive insieme ad Antonio, nel quartiere Aurora a Potenza, completamente nuda. Secondo i pm la ragazza prima di precipitare nel vuoto potrebbe essersi aggrappata al parapetto, senza però riuscire a salvarsi. I Ris hanno portato via parte delle lamiere per verificare se ci siano tracce di Dna, insieme a indumenti intimi della ragazza e medicinali. E’ stato proprio il fidanzato a chiamare i soccorsi, giunti quando ormai non c’era più nulla da fare per la ragazza.

Funerali di Dora Lagreca

Intanto si sono tenuti questa mattina i funerali di Dora Lagreca alle ore 10.30 presso la chiesa di Montesana sulla Marcellana, comune in provincia di Salerno.