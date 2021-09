0 Facebook Omicidio Willy, la madre dei fratelli Bianchi: “Manco fosse morta la regina, miei figli innocenti” Cronaca 20 Settembre 2021 13:46 Di redazione 2'

Simonetta Di Tullio, madre di Marco e Gabriele Bianchi, i due ragazzi accusati di aver ucciso Willy Monteiro Duarte, è certa dell’innocenza dei figli. Intercettata in una conversazione avuta durante un colloquio a Rebibbia con il figlio Gabriele, ha espresso tutto il suo stupore sull’attenzione mediatica ricevuta da questo caso.

Le parole della madre dei fratelli Bianchi

“Non è mica morta la regina”, ha detto mentre parlava al figlio. Poi, secondo quanto riportato da Repubblica, ha parlato dei problemi economici che starebbe affrontando la loro famiglia, problemi per i quali saranno costretti a vendersi le auto. Ha raccontato al figlio che in molti avrebbero voltato le spalle alla famiglia: “Non ci sta più nessuno ti hanno abbandonato tutti amore mio! Si tenemo venne (ci dobbiamo vendere) le macchine, tutto perché non c’è rimasto più niente”.

La signora è certa che i figli siano innocenti, che sarebbe accaduta “una disgrazia” che prima o poi questo brutto momento passerà: “Una volta dimostrato.. tutta quella fanga che ci hanno messo in cima e che hanno visto l’innocenza di te e di tuo fratello saremmo soltanto noi famiglia a casa mia”. Le parole della madre dei fratelli Bianchi hanno creato una certa disapprovazione sui social, in tanti si sono scagliati contro la donna per quanto detto.