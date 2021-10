0 Facebook Rapina in pizzeria con i fucili, il terribile retroscena: il raid dei criminali era per uccidere Il retroscena della rapina in pizzeria a Casavatore. La coppia di criminali ha inscenato la rapina. L'obiettivo sarebbe stato quello di uccidere Cronaca 13 Ottobre 2021 12:35 Di redazione 1'

È emerso un terribile retroscena in merito alla violenta rapina avvenuta lo scorso sabato presso la pizzeria ‘Un posto al sole‘ di Casavatore. Secondo quanto riportato dai media stamattina, i due criminali autori del raid non volevano mettere a segno un furto.

A quanto pare la coppia di malviventi era in cerca di un obiettivo da uccidere. Di conseguenza la rapina sarebbe servita da copertura per un agguato mortale. Ma il secondo è fallito mentre la prima è andata a segno ma in modo strano.

Il retroscena della rapina in pizzeria a Casavatore

Infatti, i banditi non avrebbero toccato l’incasso del locale ma rubato solo cellulari, orologi e catenine d’oro. Intanto, mentre sono in corso le indagini sul caso, sono stati fatti diversi appelli in favore dei gestori e dipendenti della pizzeria.