Rapina in pizzeria con i fucili, il mistero della cassa e la beffa: "Clienti scappati via senza pagare" Il mistero della rapina in pizzeria a Casavatore con i fucili. I rapinatori non hanno preso l'incasso ma rubato solo orologi e catenine Casavatore 12 Ottobre 2021 21:02 Di redazione 1'

Sta facendo ancora scalpore la rapina avvenuta all’interno della pizzeria ‘Un posto al sole‘ di Casavatore. Le immagini che hanno mostrato i rapinatori puntare i propri fucili in faccia ai bambini presenti in sala, hanno suscitato l’indignazione dell’opinione pubblica.

Il video è diventato virale sui principali media attraverso il web e i social. Il brutale furto è avvenuto lo scorso sabato. Ma ci sono delle ‘zone grigie‘ relative alla vicenda. Come riportato da Teleclub, stesso i titolari hanno rivelato alcuni aspetti.

Il mistero della rapina in pizzeria a Casavatore con i fucili

“Non hanno rubato i soldi della cassa, solo qualche orologio e la catenina dell’uomo che si è visto nel filmato”, ha detto uno dei due gestori intervistato da Teleclub. Quindi il primo mistero è proprio questo: perché non sono stati presi i soldi in cassa ma solo quegli oggetti?

E poi, “molti clienti, giustamente spaventati, sono scappati via senza pagare“. La paura scatenata in seguito a quelle immagini potrebbe spingere molte persone a non andare più in pizzeria. Per questo sono scattati molti appelli per incentivare le famiglie ad andare nel locale.