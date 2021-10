0 Facebook Rapina in pizzeria e fucili in faccia ai bimbi, la reazione dei titolari: “Mai successo, il locale è la nostra casa e frequentato da famiglie” La risposta dei titolari della pizzeria rapinata con i fucili. Un post su Facebook da parte dei gestori del locale rapinato in modo brutale Cronaca 11 Ottobre 2021 21:09 Di redazione 2'

Hanno sconvolto tutti ciò che hanno mostrato le immagini di videosorveglianza del locale ‘Un posto al sole‘, la pizzeria di Casavatore (località dell’area Nord in provincia di Napoli), vittima di una violenta rapina.

Due malviventi, lo scorso sabato, sono entrati con il volto coperto e in modo brutale hanno minacciato dipendenti e clienti. La coppia di criminali era armata di fucili e non ha esitato a puntarli in faccia anche ai bambini presenti all’interno del locale.

La risposta dei titolari della pizzeria rapinata con i fucili

Sulla vicenda si sono espressi i titolari della pizzeria. In un post pubblicato su Facebook hanno ribadito che l’accaduto è stato grave ed ha scioccato tutto lo staff. Ma la ‘Pizzeria un posto al sole‘, resterà sempre la loro casa e quella di tutte le famiglie e i giovani che continueranno a frequentarla.

La risposta dei titolari della pizzeria rapinata con i fucili: il post su Facebook

Purtroppo come ben sapete siamo stati vittima di questa rapina avvenuta sabato sera nel nostro locale! Tra pochi giorni festeggeremo i nostri 20 anni di attività dove che per tutti questi anni non è mai successo una cosa del genere, il nostro è sempre stato un locale abbastanza affollato dove ragazzi e sopratutto famiglie vengono per mangiare da noi e stare bene, ma vedere e sopratutto assistere ad una scena del genere ti fa rimanere senza parole, fortunatamente non è successo nulla di grave stiamo bene e sopratutto stanno bene i nostri clienti, la cosa brutta è che sia successo nel nostro locale (PREMETTO CHE NON DOVREBBE SUCCEDER A NESSUNO) quel posto dove passiamo la gran parte della nostra giornata dove per noi non è un semplice posto di lavoro ma è la nostra CASA!

Quel posto dove ti senti sicuro da tutto e da tutti. Il video è stato dato alle forze dell’ordine dove stanno cercando di fare le indagini, in tanto noi cercheremo di organizzarci nel migliore dei modi per garantire la sicurezza! Ringraziamo tutte le persone che ci stanno scrivendo per starci vicino ne siete veramente in molti, siete voi la nostra forza! Supereremo anche questo un bacio forte da Un Posto al Sole.