0 Facebook Fucile in faccia ai bimbi e collana strappata al papà, violenta rapina in pizzeria a Casavatore Rapina a mano armata in pizzeria a Casavatore. Soldi, cellulari e oggetti di valore. Le armi puntate in faccia ai bambini seduti a tavola Cronaca 11 Ottobre 2021 14:43 Di redazione 1'

Sono entrati in due con il volto nascosto e i fucili impugnati tra le mani. Hanno fatto irruzione in pizzeria, minacciando clienti e personale presenti in quel momento all’interno del locale. Poi, una volta raccolto il bottino, sono scappati via.

È accaduto, come pubblicato da Nano Tv, lo scorso sabato presso la pizzeria ‘Un posto al sole‘ sulla Circumvallazione esterna a Casavatore. L’azione criminale dei due malviventi è stata immortalata dalle videocamere di sorveglianza.

Rapina a mano armata in pizzeria a Casavatore

Il raid è stato molto violento. I due rapinatori non hanno neanche risparmiato i bambini. I fucili sono stati puntati in faccia anche davanti ai più piccoli e ai genitori che erano accomodati con le proprie famiglie. Indagini in corso.