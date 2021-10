0 Facebook Lo ‘scontro’ con i neomelodici, la risposta di Nino D’Angelo: “Nessuna polemica, ci ho messo 30 anni per essere chiamato ‘cantante napoletano'” La risposta di Nino D'Angelo. Il cantante e musicista napoletano è stato ospite del Suor Orsola Benincasa dove ha presentato il suo ultimo lavoro Spettacolo 13 Ottobre 2021 11:39 Di Andrea Aversa 1'

“Il poeta che non sa parlare“, non stiamo parlando solo di Nino D’Angelo ma di un seminario a lui dedicato e che si sta tenendo in questo momento presso l’università Suor Orsola Benincasa. Protagonista la musica e il suo linguaggio.

Il nome dell’evento è ispirato all’ultimo lavoro dell’artista napoletano. Nino D’Angelo, il cui caschetto non è più dorato ma segnato dal corso del tempo, era visibilmente emozionato e felice di partecipare al convegno accademico.

La risposta di Nino D’Angelo

Ha tenuto banco, ovviamente, anche la polemica che lo ha visto ‘scontrarsi’ con il mondo neomelodico. Le sue parole pronunciate lo scorso fine settimana (“Non sono un neomelodico e mai lo sarò“), hanno scatenato il putiferio.

Tante le reazioni da parte di alcuni cantanti tra cui Giusy Attanasio e Nancy Coppola. Il Maestro e musicista ha però spento la discussione: “Nessuna polemica, ci ho messo 30 anni per essere chiamato cantante napoletano e non neomelodico. Il termine è stato coniato negli anni ’90, io ho iniziato negli anni ’80 e per questo reputo tutti loro dei figli miei“.

dall’inviata Fabiana Coppola