Santa Maria Capua Vetere piange Tiziana Villano, giovane madre scomparsa a 42 anni Cronaca 13 Ottobre 2021 13:05

Dolore a Santa Maria Capua Vetere per la morte di Tiziana Villano. Giovane madre di 42 anni, combatteva da molto tempo contro un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Lacrime per la scomparsa di Tiziana Villano

La notizia della morte di Tiziana Villano è iniziata a circolare velocemente sui gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che conoscevano la 42enne. In tanti la ricordano come una madre coraggiosa e amorevole, nonostante la tenacia con la quale ha lottato contro la malattia, non ce l’ha fatta. Lascia il marito e un figlio piccolo.

I funerali di Tiziana Villano

I funerali di Tiziana Villano si terranno nella chiesa dell’Immacolata Concezione in viale Consiglio d’Europa nella giornata di giovedì alle ore 10. Tanti i messaggi di cordoglio dedicati alla giovane madre: “Purtroppo stamattina ci siamo svegliati con una triste notizia,la tua scomparsa. Ci manchi troppo come il tuo buongiorno,il tuo sorriso e i tanti incontri quando venivi dai tuoi amici del bar e all’edicola dei giornali. R.i.p. Tiziana Villano, Amica Mia”. “Tu avevi ieri una madre in terra: oggi hai un angelo altrove. Tutto ciò che è bene sopravvive, cresciuto di potenza, alla vita terrena. Quindi anche l’amore di tua madre. Essa t’ama ora più che mai”, queste le parole di cordoglio per il bambino di Tiziana.