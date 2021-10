0 Facebook Come sta Federico Salvatore, le condizioni del cantautore napoletano ricoverato in ospedale Spettacolo 13 Ottobre 2021 13:32 Di redazione 1'

Preoccupazione le condizioni di Federico Salvatore che è stato ricoverato all’ospedale del Mare d Napoli in seguito a una emorragia celebrale. Il cantautore era stato colpito da un malore nei giorni scorsi e attualmente è sotto la stretta osservazione dei medici.

Come sta Federico Salvatore, le condizioni del cantante

Per ora non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale sulle condizioni di salute di Federico Salvatore, ma la notizia del ricovero in seguito all’emorragia è iniziata a circolare sui social come un fulmine a ciel sereno, spiazzando i tanti fan del cantautore napoletano.

Proprio qualche settimana fa Federico Salvatore aveva annunciato il lancio del suo nuovo disco “Azz…25 anni dopo”. Amatissimo dal popolo napoletano e non solo, con la sua ironia ha lanciato modi di dire, canzoni e tormentoni. Tanti i messaggi di auguri che stanno circolando per Federico Salvatore, in molti gli augurano una pronta guarigione.