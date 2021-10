0 Facebook Katia Ricciarelli confessa notte di passione con Giucas Casella, imbarazzo al GFVip Spettacolo 9 Ottobre 2021 15:37 Di redazione 1'

Momenti di imbarazzo durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip quando Katia Ricciarelli ha confessato di aver avuto una notte di passione con Giucas Casella. Il mago aveva già spiazzato tutti raccontando di aver avuto in passato una relazione con un uomo.

Notte di passione tra Giucas Casella e Katia Ricciarelli

Adesso l’ex di Pippo Baudo ha raccontato cosa è avvenuto tra lei e Casella. Secondo le parole della soprano tra lei e il mago ci sarebbe stata una bollente notte. “Dopo ero tutta in disordine. Ero languida (…). Lui non se ne voleva più andare. Non dice la verità qua? Perché è un vigliacco”. Katia, dunque, non ha digerito l’atteggiamento di Giucas, tant’è che nella casa i rapporti tra di loro non sono del tutto sereni.

La Ricciarelli ha poi detto di sentirsi osservata dal mago: “Qua mi controlla sempre, ho sempre i suoi occhi addosso“. Parole a cui Lucas ha risposto ironicamente così: “Sono geloso Alfonso, lei è mia”.