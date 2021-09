0 Facebook Raffaella Fico al Grande Fratello Vip 2021, il cachet della show girl napoletano è stellare Spettacolo 8 Settembre 2021 20:11 Di redazione 2'

Sta per iniziare la sesta stagione del Grande Fratello Vip, la prima puntata andrà in onda il 13 settembre e, nonostante il cast dovrebbe essere segretissimo, già si conoscono alcuni nomi di personaggi famosi che varcheranno la tanto nota porta rossa.

Chi sono i protagonisti del Grande Fratello Vip 2021

Oltre a Katia Ricciarelli, si vocifera che debba esserci Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano che avrebbe avuto un flirt con Belen Rodriguez due estati fa. Ma nella lista c’è anche un’altra show girl che con il suo carattere partenopeo darà filo da torcere ai compagni, si tratta di Raffaella Fico. Diventata famosa proprio partecipando al Grande Fratello, la versione NIP, potrebbe tornare nuovamente nella casa più spiata d’Italia, questa volta però come vip. Nel video di presentazione l’ex di Mario Balotelli ha detto: “Arriverò alla fine del gioco? Non lo so, chi vivrà vedrà. Non vorrei mai trovare in Casa delle persone che chiacchierano troppo e a sproposito, a me non piacciono. Se penso di trovare l’amore nella Casa? Mai dire mai nella vita”.

Quanto guadagna Raffaella Fico al Grande Fratello Vip 2021

E con i primi nomi, sono trapelati anche i cachet che riceveranno i protagonisti del GFVIP 2021. Sembrerebbe che tra i protagonisti più pagati ci sia proprio Raffaella Fico, che assieme a Katia Ricciarelli dovrebbe percepire 15mila euro a settimana fino alla loro eliminazione. Tutt’altra cifra per Tommaso Eletti, ex protagonista di Temptation Island, che dovrebbe avere un cachet di 1000 euro settimanali. Un divario importante che potrebbe già creare dissapori nella casa.

Al Grande Fratello Vip, però, ci sono sempre stati vip che guadagnano di più. Nell’edizione precedente, ad esempio, Elisabetta Gregoraci era tra le più pagate. Adesso Raffaella Fico potrebbe seguire la sua stessa strada con un cachet davvero stellare.