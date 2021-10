0 Facebook Giovane donna campana precipita nel vuoto e muore, addio a Dora Lagrega: era in casa con il fidanzato Cronaca 9 Ottobre 2021 16:40 Di redazione 2'

Dramma a Potenza, una giovane di 30 anni è precipitata nel vuoto ed è morta. E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo le 3. La tragedia è avvenuta dal balcone del quarto piano di una palazzina in via Di Giura, nel rione Parco Aurora del capoluogo lucano. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Dora Lagrega precipita nel vuoto e muore

L’ipotesi piu’ accreditata e’ che la donna, Dora Lagrega, originaria della provincia di Salerno, di Montesano sulla Marcellina, potrebbe aver compiuto un gesto estremo. Al momento del dramma sembra che in casa ci fosse il suo fidanzato. I Carabinieri del Comando provinciale di Potenza stanno ascoltando parenti e amici della donna.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto la trentenne era ancora viva, purtroppo e’ morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, situato a poche centinaia di metri da via Di Giura. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario dell’ospedale potentino.

La trentenne si era trasferita da qualche anno nel capoluogo lucano. Sconvolta la comunità nel salernitano. Non appena la notizia del decesso di Dora Lagrega si è diffusa, sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio in rete: “Ancora non ci posso credere questa notizia mi ha spezzato il cuore.. Quante serate e quante risate fatte insieme, tantissime confessioni, la vita è ingiusta porta sempre via le persone migliori, avevi tanti sogni da realizzare. Eri una ragazza dolce gentile ci sei sempre stata. Voglio ricordarti così felice e sorridente, rimarrai sempre nel mio cuore”, queste e tante altre le parole in suo ricordo.