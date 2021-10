0 Facebook Gianmaria Antinolfi si infila nel letto di Sophie Codegoni: Grande Fratello Vip a luci rosse Spettacolo 7 Ottobre 2021 15:54 Di redazione 2'

Momento bollente al Grande Fratello Vip, l’atmosfera nella casa continua a riscaldarsi. Questa volta a essersi spinto è stato Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore napoletano nel cuore della notte è entrato nel letto di Sophie Codegoni e ha dormito con lei.

Gianmaria Antinolfi entra nel letto di Sophie Codegoni

I due ragazzi si sono scambiati tenere coccole, abbracci ed effusioni e in più di un momento la situazione sembrava che stesse diventando più piccante e che Gianmaria e Sophie potessero spingersi oltre. Per ora, però, sembrerebbe che siano riusciti a fermare ‘i bollenti spiriti’.

L’episodio ha sbizzarrito i telespettatori che si sono subito scatenati nei commenti sui social. A far arrabbiare il pubblico è il fatto che Gianmaria sarebbe fidanzato con Greta Giulia Mastroianni, intervenuta anche in puntata. A questo si aggiunge il fatto che Sophie sembrava fosse amica di Soleil, che con il bel napoletano ha avuto una storia. Una serie di intrighi e intrecci di cui discuterà sicuramente Alfonso Signorini durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip. Non dimentichiamo, inoltre, che Antinolfi dicendo di volersi lasciare andare con qualcuna nella casa, aveva detto che gli amici, prima che iniziasse il reality, gli avevano suggerito proprio la bella Sophie. Sicuramente ne vedremo delle belle.