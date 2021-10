0 Facebook Grande Fratello Vip, Giucas Casella fa coming out: “Sono stato con un uomo” Spettacolo 1 Ottobre 2021 19:58 Di redazione 2'

Confessioni scottanti al Grande Fratello Vip, Giucas Casella fa coming out. Durante una delle tante chiacchierate all’interno della dimora di Cinecittà, Giucas Casella ha raccontato di aver avuto anche delle esperienze omosessuali, dichiarando però di non aver mai etichettato il suo orientamento.

Grande Fratello Vip, Giucas Casella fa coming out

Giucas Casella è uno di quelli che finora ha cercato di integrarsi al meglio con il gruppo dei concorrenti, con i quali non mancano momenti di confronto e di scambio. Il mago, infatti, ha raccontato apertamente: “Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi […] non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada”. Il gieffino, poi, ha continuato il suo discorso dicendo:

Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no. Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare”.