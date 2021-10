0 Facebook Morto l’operaio di 28 anni precipitato nel vuoto a Benevento, stabile il collega Cronaca 9 Ottobre 2021 14:09 Di redazione 2'

Le sue condizioni erano apparse subito disperate, non ce l’ha fatta l’operaio di 27 anni, originario di Faicchio, precipitato nel vuoto venerdì a Benevento. La giovane vittima era con un collega su una piattaforma aerea, erano impegnati nei lavoro di ristrutturazione di un balcone quando, per ragioni che sono da chiarire, l’appoggio si è ribaltato.

La coppia di operai era precipitata per diversi metri, finendo sull’asfalto violentemente. Trasportati entrambi all’ospedale San Pio, le condizioni del giovane operaio erano apparse subito disperate, era stato sottoposto a un delicato intervento d’urgenza. Purtroppo non ce l’ha fatta. Stabile l’altro operaio di 37 anni di San Lorenzello.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha espresso parole di dolore rispetto a questa tragedia e la sua vicinanza alla famiglia: Non ce l’ha fatta Alessandro, uno dei due operai caduti ieri, mentre lavorava in un cestello sospeso in aria. Lunedì prossimo avrebbe compiuto 28 anni. Sono cristianamente vicino alla famiglia e ai suoi cari così duramente messi alla prova da questa ennesima sciagura sul lavoro”. La giovane vittima, così come scritto dal primo cittadino, lunedì avrebbe compiuto gli anni.