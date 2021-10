0 Facebook Elezioni comunali, tutti i consiglieri eletti a Napoli: il nuovo Consiglio comunale del neo Sindaco Manfredi Tutti i consiglieri eletti al Comune di Napoli. Salda la maggioranza targata PD - M5S. Maresca e Bassolino all'opposizione Politica 5 Ottobre 2021 15:33 Di redazione 2'

Il nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi potrà contare su una maggioranza in Consiglio comunale composta da 28 consiglieri. La componente più folta nel prossimo Consiglio comunale di Napoli sarà quella del Partito democratico che elegge 6 consiglieri: Gennaro Acampora, Enza Amato, Salvatore Madonna, Mariagrazia Vitelli, Aniello Esposito e Pasquale Esposito.

Cinque i consiglieri eletti dal Movimento 5 Stelle: Ciro Borriello, Flavia Sorrentino, Fiorella Saggese, Gennaro Demetrio Paipais e Salvatore Flocco. Sono 5 anche i consiglieri eletti con la lista “Manfredi sindaco“: Sergio Colella, Walter Savarese, Fulvio Fucito, Dino Falconio e Gennaro Esposito.

Tutti i consiglieri eletti al Comune di Napoli

Due i consiglieri per la lista “Azzurri – Noi Sud – Napoli Viva“, Annamaria Maisto e Massimo Pepe, due per “Napoli Libera“, Nino Simeone e Massimo Cilenti, due per “Noi Campani per La Città“, Roberto Minopoli e Pasquale Sannino, due per “Napoli Solidale“, Sergio D’Angelo e Rosario Andreozzi.

Un consigliere ciascuno per Europa Verde (Luigi Carbone), Adesso Napoli (Gennaro Rispoli), Centro Democratico (Carlo Migliaccio) e Moderati (Luigi Grimaldi). Per lo schieramento di centrodestra, oltre a Catello Maresca eletto in quanto candidato sindaco, sono stati eletti 7 consiglieri: per Forza Italia 3 consiglieri (Domenico Brescia, Salvatore Guangi e Iris Savastano), Fratelli d’Italia (Giorgio Longobardi), Essere Napoli (Rosaria Borrelli), Napoli Capitale (Bianca Maria D’Angelo) e Cambiamo (Rosario Palumbo). Eletti anche Antonio Bassolino, insieme al candidato della sua lista Salvatore Lange, e Alessandra Clemente con Claudio Cecere.

