Le prime parole di Manfredi, nuovo sindaco di Napoli: "E' un risultato straordinario, il più alto d'Italia" Politica 4 Ottobre 2021

E’ iniziata poco dopo le 20 la conferenza stampa di Gaetano Manfredi, il candidato del centrosinistra che sarà il prossimo sindaco di Napoli. L’ex rettore della Federico II e ministro dell’Università con oltre il 60%, risultato dato dalle prime sezioni scrutinate, scarta nettamente i suoi avversari conquistando palazzo San Giacomo.

Gaetano Manfredi sarà sindaco di Napoli

I RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE A NAPOLI IN TEMPO REALE

Presenti Fico e Di Maio all’appuntamento dal comitato elettorale del professore Manfredi. “Grazie a Napoli e ai napoletani. Il voto ha premiato la mia candidatura, la coalizione, i candidati nelle liste. È un risultato straordinario, il più alto d’Italia”, queste le prime parole del prossimo sindaco di Napoli.

Le prime parole di Gaetano Manfredi, futuro sindaco di Napoli

“Il successo avuto oggi – aggiunge – il voto che ha premiato la mia candidatura e la coalizione, e’ un risultato straordinario. Napoli ha avuto il risultato piu’ alto d’Italia, rappresenta per noi una grande gioia e una grande responsabilità (…) Napoli torna protagonista in Italia e Europa. Non siamo più quelli che si lamentano, non siamo più quelli della rivoluzione”. “Napoli ha chiaramente detto vogliamo voltare pagina. Non siamo solo pizza e mandolino, quelli che ballano e fanno festa, siamo una città di grande competenza e grandi professionalità. Siamo all’altezza dell’Italia dell’Europa e del mondo”.

La dedica di Manfredi

“La vittoria la dedico alla mia famiglia, che mi ha seguito in questa scelta difficile. Mi è stata sempre vicina e mi sarà vicina in questo mandato da sindaco. Al mio staff e a tutti quelli che sono stati con me”, queste le parole del nuovo sindaco di Napoli.

Le parole di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte in serata ha raggiunto il comitato elettorale di Manfredi per stringere la mano al nuovo sindaco di Napoli: “E’ una vittoria straordinaria perché si partiva da una situazione molto complicata, difficile. Gaetano ci ha messo tantissimo impegno, ha dimostrato tanto amore, tanta responsabilità per questa città. Era la persona giusta, l’interprete giusto, non si è sottratto, ci ha messo anima e corpo. Gli faccio tanti complimenti” conclude l’ex premier.