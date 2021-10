0 Facebook En plein di Pd-M5S per le Municipalità, conquistate 10 presidenze su 10: ‘espugnata’ anche Chiaia Chi sono i nuovi Presidenti di Municipalità eletti a Napoli. La colazione Pd- M5S ha fatto il pieno conquistandone 10 su 10 Politica 5 Ottobre 2021 15:19 Di redazione 1'

Un vero e proprio en plein da parte della coalizione che ha sostenuto il neo Sindaco Gaetano Manfredi per quanto riguarda le Municipalità. L’alleanza Partito Democratico – Movimento 5 Stelle ha conquistato 10 Municipalità su 10.

Il centrosinistra è riuscito persino a strappare il ‘fortino’ storico della destra, ovvero Chiaia – Posillipo – San Ferdinando (oltre che Secondigliano). Un risultato molto significativo rispetto a quello verificatosi per il Consiglio comunale.

Chi sono i nuovi Presidenti di Municipalità eletti a Napoli

Diverse anche le donne elette e che da oggi ricopriranno la carica di Presidente. Tra queste Maria Caniglia (per San Lorenzo-Vicaria, Poggioreale), Clementina Cozzolino (per Vomero-Arenella) e Giovanna Mazzone (per Chiaia – Posillipo – San Ferdinando).

LEGGI ANCHE – Chi è Gaetano Manfredi il nuovo Sindaco di Napoli

Di seguito, i nomi di tutti gli altri presidenti: Roberto Marino (seconda Municipalità), Fabio Greco (terza Municipalità), Alessandro Fucito (sesta Municipalità), Antonio Troiano (settima Municipalità), Nicola Nardella (ottava Municipalità), Andrea Saggiomo (nona Municipalità), Carmine San Giovanni (decima Municipalità).