Per quelli che hanno esaurito tutte le maratone televisive post-voto, ecco a voi quel meraviglioso mondo dell'arte apparecchiato da Andrea Nuovo, dandy napoletano, e Fernanda Garcia Marino, argentina dallo sguardo magnetico, eclettica coppia di vita e di arte

La loro home gallery è diventata un punto di riferimento importante per la nouvelle vague di artisti internazionali, dalla Turchia agli Stati Uniti. Via Monte di Dio 61, di fronte a Palazzo Serra di Cassano, in quel quadrilatero tanto caro all’intellighenzia rivoluzionaria, ANDREA NUOVO ha ereditato la belle maison da una lontana prozia, Livia Spasiano, circondata da un lussureggiante giardino liberty ma soprattutto nel suo Dna scorre lo stesso spirito da collezionista. Lei si vestiva in maniera eccentrica, ingioiellata e avvolta in un lungo boa di struzzo, circondata da cani e dalla sua corte, un po’ dannunziana, un po’ Peggy Guggheneim, il suo salotto con jardin d’hiver era diventato il suo palcoscenico.

Viveva la sua vita come fosse un’opera d’arte. Con quel tocco di decadentismo che alimentò il suo mito fece perdere le sue tracce, si seppe in seguito che si autoesiliò nella sua villa del “miglio d’oro” a Portici. Qui entra in gioco il nipote Andrea e la mostra collettiva “Modalità: No Human “ a cura del critico Massimo Sgroi ( fino al 7 gennaio) è un crocevia di stili,visioni e emozioni.

Ora astratti ora surreali, tra pittura, fotografia, diorami e dipinti digitali, ciascun artista ( Güler Ates, Jean Michel Bihorel, Patrick Jacobs, Federica Limongelli, Suzanne Moxhay, Barbara Nati, Helene Pavlopoulou e Simon Reilly) accantonano la figura umana per lasciare spazio a tutto il resto, per creare nuovi mondi e nuovi scenari. La natura si trasforma in un groviglio mutante di elementi astratti per Simon Reilly. Sembrano quasi miniature di presepi surreali infilati dietro una lente divergente e quindi ( rimpicciolente).

Diametro di 7 centimetri ma la definizione tridimensionale dell’installazione del newyorkese Patrick Jacobs è eccellente. Fernanda gli ha costruito un muro spesso quasi mezzo metro e l’effetto impattante è quello di curiosare attraverso un mini oblò. Mentre Helene Pavolopolou attualizza il mito ancestrale della Caverna di Platone…

