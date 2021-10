0 Facebook Chi è Gaetano Manfredi, il nuovo sindaco di Napoli: dalla Federico II a Palazzo San Giacomo Politica 4 Ottobre 2021 20:57 Di redazione 2'

Gaetano Manfredi sarà il nuovo sindaco di Napoli. Il professore ha 57 anni ed è nato a Ottaviano, ma ha la residenza a Nola. E’ un docente universitario ed è stato rettore dell’Università Federico II di Napoli. Accademico che vanta oltre 500 pubblicazioni nel suo curriculum, è un grande studioso.

Chi è Gaetano Manfredi il nuovo sindaco di Napoli

A lui si deve la grande fase di sviluppo della Federico II, iniziata nel 2014 quando Manfredi è diventato rettore. Basti pensare alla nascita del polo universitario di San Giovanni a Teduccio, l’Accademy Apple e della Scuola Superiore Meridionale, creata sul modello della Normale di Pisa.

Gaetano Manfredi diventa sindaco di Napoli

Diplomato al liceo classico, si laurea in Ingegneria, alla Federico II, con 110 e lode. Sposato con Concetta Del Piano, hanno assieme una figlia di nome Sveva, che studia Economia alla Bocconi di Milano. Tifoso sfegatato della Juventus, ha dedicato al mondo accademico gran parte della sua vita.

I RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE A NAPOLI IN TEMPO REALE

Gaetano Manfredi diventa candidato a sindaco di Napoli con la grande coalizione di centrosinistra tra il Pd e il Movimento 5 stelle. Sono state 13 le liste a suo sostegno e a bordo della sua nave sono saliti anche ex sostenitori di De Magistris ed ex di Forza Italia. All’inizio non era convinto di scendere in campo per la poltrona di Palazzo San Giacomo, prima ha voluto alcune garanzie dal Governo centrale in merito a un patto per Napoli, un impegno nazionale per sistemare i conti ‘disastrosi’ del Comune.