0 Facebook Dalle pulizie ai 500mila euro, la storia di zia Anna: così userà i soldi del ‘Gratta e Vinci’ Cosa farà l'anziana con i soldi del Gratta e Vinci. Dalle pulizie ai 500mila euro del Gratta e Vinci. Cosa farà l'anziana con il ricco premio Cronaca 24 Settembre 2021 20:44 Di redazione 1'

Nel quartiere è conosciuta come Zia Anna. Una donna per bene e di buona famiglia, molto amata tra i vicoli di Materdei. L’anziana lavorava come domestica in più appartamenti della zona.

Per questo, come riportato da La Stampa, in molti si stanno augurando che grazie al famoso Gratta e Vinci, Zia Anna possa cambiare vita e godersi il meritato riposo. La sua è stata un”avventura’ molto particolare.

Cosa farà l’anziana con i soldi del Gratta e Vinci

Il noto tagliando vincente le era stato sottratto dal tabaccaio Gaetano Scutellaro. Quest’ultimo, ora agli arresti per furto ed estorsione, era scappato a Roma. L’obiettivo era quello di partire per le Canarie. Nel frattempo aveva nascosto il biglietto in una banca di Latina.

Ma le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e fermato. Una telefonata registrata dal nipote della vittima avrebbe provato il ricatto che Scutellaro avrebbe fatto all’anziana. Qualche giorno fa la Procura ha dissequestrato il Gratta e Vinci.