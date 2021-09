0 Facebook Gaetano Scutellaro in carcere, parla il figlio: “I miei bambini di 10 anni stanno ricevendo attacchi” Cronaca 7 Settembre 2021 20:31 Di redazione 1'

La storia di Gaetano Scutellaro, il tabaccaio che ha provato a fuggire con un gratta e vinci dal valore di 500mila euro, consegnatogli da una anziana signora per riscattarlo, è finito al centro dell’attenzione mediatica. A discutere di quanto accaduto a Napoli, nel quartiere Materdei, è stato anche il programma Pomeriggio Cinque. Ascoltato da Barbara D’Urso, il figlio dell’uomo.

Parla il figlio di Gaetano Scutellaro

Quest’ultimo ha preso le distanze dal padre e da tutta la vicenda, si è poi sfogato dicendo che la sua famiglia starebbe ricevendo attacchi mediatici. Il timore, stando alle parole dette dalla D’Urso, è anche per i suoi figli di dieci anni. “La mia famiglia non c’entra in questa vicenda, anche i miei figli di dieci anni stanno ricevendo attacchi mediatici. Tutto quello che viene detto, che abbiamo provato a contattare la signora, non è vero niente”.

Ha poi spiegato che la tabaccheria, scenario del caso, sarebbe intestata all’ex moglie di Scutellaro e loro con il negozio non avrebbero nulla a che fare. “Noi ci distacchiamo da questa vicenda. La Procura indagherà, noi non c’entriamo niente“.