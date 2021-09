0 Facebook Chi è Matteo Milazzo, dal Sud ha conquistato ‘X-Factor’ con la musica napoletana: ‘Bambola’ è già una hit neomelodica Chi è Matteo Milazzo. Con la sua 'Bambola' ha conquistato giudici, pubblico e concorrenti dello show musicale trasmesso da Sky e la Rai Spettacolo 24 Settembre 2021 20:26 Di redazione 1'

La maglia rosa, le origini siciliane, il dialetto napoletano e la musica neomelodica. Matteo Milazzo ha avuto tutti gli ingredienti per stupire giudici e pubblico dello show musicale X – Factor. La sua canzone ‘Bambola‘ è già una hit.

La canzone neomelodica rigorosamente in napoletano (“A Catania tutti amiamo questa musica“, ha ribadito ai giudici divertiti), ha sbancato in televisione ed è già cantata dai teenager. I video in rete hanno moltissime visualizzazioni.

Chi è Matteo Milazzo

Appena 2oenne, Matteo è nato a Catania nonostante abbia indossato una maglia rosa come quella del Palermo. È già diventato famoso perché nel giorno del suo 13esimo compleanno fu organizzato un grande evento nella città sicula, con manifesti affissati nelle strade.

Matteo è un enfant prodige. Il papà Salvatore, titolare di una panetteria, gli fa da manager e lo sostiene in tutte le sue iniziative. Ha già inciso qualche disco e partecipa a tanti eventi privati, soprattutto feste. Nella città etnea si dice che produce un bel fatturato.